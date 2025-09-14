Vizita e Rubios në Jerusalem “nuk mund të ngatërrohet me diplomaci”

Pamjet e Sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, duke kryer lutje së bashku me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Murin e Perëndimit, ndërkohë që sulmet izraelite vazhdojnë të godasin Gazën, “nuk do të shihen mirë nga pikëpamja diplomatike”, tha analisti politik Marwan Bishara për Al Jazeera.
“Gaza po shkatërrohet, kullat banesore po rrënohen nga bombat izraelito-amerikane. Simbolika e këtij gjesti nuk mund të ngatërrohet me diplomaci,” u shpreh Bishara.
“S’do të shihet me sy të mirë. Nuk do të perceptohet si diplomaci, por si një lloj lufte fetare e nisur nga SHBA dhe Izraeli. Kjo sigurisht nuk premton mirë për diplomacinë,” shtoi ai. /mesazhi