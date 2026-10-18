Vjen lajmi më i keq që mund të vinte nga Donald Trump

Ja pra ku e gjen kurajën Bibi i urryer për gjenocid në Gaza dhe Rama për pazare me Shqipërinë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha sot se i ka dhënë “mbështetjen e tij të plotë” kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, përpara zgjedhjeve parlamentare izraelite.
Ai e përshkroi atë si një “kryeministër-luftëtar të madh”.
Ai thekson se nëse Izraeli zgjedh një kryeministër tjetër më 27 tetor, SHBA-të do të detyrohen ta “përfundojnë punën vetëm me Iranin”, “diçka që unë personalisht nuk dua të ndodhë”.
Ai e mbyll duke thënë se “shpreh mbështetjen time të plotë dhe të plotë për Bibi Netanyahun përpara zgjedhjeve të ardhshme për rizgjedhjen e tij si kryeministër i Izraelit”, dhe përfundon me vërejtjen, të shkruar me shkronja kapitale: “Bibi Netanyahu nuk do t’ju zhgënjejë kurrë!”
Kështu, presidenti më kontravers në krye të SHBA-së, i cili në më të shumtën çfarë thotë sot nuk e thotë nesër, për këtë çështje apo për atë person, u rikonfirmua si mbështetës i një ligësie njerëzore që është shndërruar në bela edhe për botën.
Kjo tregon njëherësh se ku e gjen kurajon Izraeli që të ushtrojë atë lloj gjenocidi faqe botës mbi një popull, por dhe faktin se ku e gjen kurajon kryeministri ynë që t’a dorëzojë Shqipërinë te Izraeli. /tesheshi.com/