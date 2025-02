Volkswagen arrin marrëveshje, nuk do t’i mbyllë fabrikat në Gjermani

Në fund të fundit, Volkswagen nuk do të duhet të mbyllë asnjë nga fabrikat në Gjermani.

Prodhuesi i automjeteve ka arritur një marrëveshje me sindikatat IG Metall duke mbajtur kështu të hapura të 10 fabrikat në vendin e tij.

Prodhuesi i automjeteve po u garanton gjithashtu punëtorëve të tij punë deri në fund të vitit 2030.

Sipas The New York Times, sindikata ra dakord me prodhuesin e automjeteve për të tërhequr kërkesën për rritje pagash.

Marrëveshja e re arrin pas një beteje disamujore për të ardhmen e operacioneve të markës në Gjermani përballë shitjeve dhe kërkesës në rënie.

“Asnjë vend nuk do të mbyllet, askush nuk do të lirohet nga puna dhe marrëveshja e pagave të kompanisë sonë do të sigurohet për një afat të gjatë”, tha në një deklaratë Daniela Cavallo, kreu i këshillit të punës në Volkswagen.

Megjithatë, Volkswagen ka njoftuar gjithashtu se dëshiron të shkurtojë 35,000 vende pune.

Aktualisht ka rreth 120,000 punonjës në Gjermani dhe do të punojë për të reduktuar numrin e punonjësve gjatë pesë viteve të ardhshme me paketa të pensionit të parakohshëm dhe masa të tjera vullnetare, ndërsa synon të reduktojë kostot.