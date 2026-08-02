Volkswagen eksploroi një motor me benzinë që zgjeron rrezegjatësinë për ID. Buzz

Me 60,700 njësi të shitura globalisht në vitin 2025, ID. Buzz ishte automjeti elektrik i tetë më i shitur në Grupin Volkswagen.
Kërkesa për minifurgon elektrik me shije retro dhe binjakun e tij të ngarkesës u dyfishua krahasuar me vitin e kaluar.
Megjithatë, ndërsa automjeti elektrik i transportit të njerëzve po ecën mirë në Evropë, ai ka pasur vështirësi në Shtetet e Bashkuara.
Vetëm 6,140 njësi u shitën atje, duke shkaktuar një vendim të papritur për të anuluar vitin e modelit 2026 dhe për të pastruar inventarin e vitit 2025MY para se të sillte përsëri ID. Buzz për vitin 2027.
Rrezja modeste prej 234 miljesh e modelit me tërheqje të pasme, e kombinuar me një çmim fillestar prej 61,545 dollarësh, sigurisht që nuk e ndihmoi kauzën e tij.
Kur VW njoftoi ID. Buzz do të anashkalonte vitin 2026MY, nuk përmendi rrezen ose çmimet si arsye për ndërprerjen njëvjeçare të minivanit.
Në vend të kësaj, ajo fajësoi miratimin përgjithësisht të dobët të automjeteve elektrike në SHBA, duke e quajtur atë një “vendim strategjik” bazuar në një “vlerësim të kujdesshëm të kushteve aktuale të tregut të automjeteve elektrike”.
Tani po mësojmë se VW shqyrtoi një mënyrë për ta bërë ID. Buzz më tërheqës duke adresuar ankthin e autonomisë me një motor me benzinë që shërben si gjenerator.
Në një intervistë me një revistë australiane, kreu i Automjeteve Tregtare Volkswagen zbuloi se një version që zgjeron autonominë u konsiderua në një moment.
Stefan Mecha i tha GoAuto se ndërsa u eksplorua ideja e një sistemi fuqie EREV, inxhinierët në fund hasën në kufizime paketimi.
Pjesa e shkurtër e përparme e ID. Buzz nuk lë vend për një motor me djegie sepse platforma MEB është zhvilluar ekskluzivisht për automjetet elektrike me bateri.
Më shumë se 20 modele përdorin arkitekturën e dedikuar, duke filluar nga ID.3 deri te ID.7 Tourer.
Jo të gjitha janë produkte të Grupit Volkswagen, pasi Ford Explorer dhe Capri përdorin gjithashtu platformën modulare të bazuar në tërheqje në rrotat e pasme.
Ndërsa një ID që zgjeron autonominë. Nuk ka zhurmë, Grupi VW kohët e fundit lançoi EREV-in e tij të parë në Kinë, ku ID. Era 9X është një SUV i madh me gjashtë vende i zhvilluar në bashkëpunim me SAIC.
Ai përdor një motor benzine 1.5 litra si gjenerator për të karikuar baterinë, duke zvogëluar ndalesat e karikimit.
Marka e re Scout e kompanisë do të ofrojë gjithashtu versione që zgjerojnë gamën e Traveler dhe Terra në Shtetet e Bashkuara kur SUV dhe kamioneta të hyjnë në prodhim në vitin 2027.
Në fund të vitit të kaluar, Bloomberg raportoi se Grupi më i gjerë Volkswagen po shqyrton zgjerimin e gamës për Evropën dhe Shtetet e Bashkuara.
Kjo do të kishte kuptim, duke pasur parasysh se platforma e shumëpritur SSP po zhvillohet për të akomoduar motorët me djegie që funksionojnë vetëm si gjeneratorë.
SSP pritet të zëvendësojë përfundimisht të gjitha platformat aktuale elektrike të grupit pasi potencialisht të debutojë në një Audi prodhimi në vitin 2028, me modelet Porsche dhe Skoda që do të pasojnë.