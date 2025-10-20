Vritet në sulmin izraelit gazetari palestinez, Ahmad Abu Mutayr

Të afërmit mbajnë zi ndërsa trupi i gazetarit palestinez Ahmad Abu Mutayr, i cili u vra në një sulm izraelit në Deir al-Balah pavarësisht armëpushimit, transportohet nga Spitali i Martirëve Al-Aksa për varrim në Deir al-Balah, Gaza, raporton Anadolu.
Izraeli shpesh shënjestron gazetarët të cilët njoftojnë masakrat që kryhen nga ushtria izraelite.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 68 mijë palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer enklavën praktikisht në të pabanueshme.
Një marrëveshje armëpushimi midis Hamasit dhe Izraelit, përmes ndërmjetësimit rajonal dhe ndërkombëtar dhe e zbatuar më 10 tetor, përcakton një tërheqje të pjesshme izraelite nga disa zona në Gaza në pozicione të reja brenda enklavës, të njohura si “vija e verdhë”.