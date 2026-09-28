Vuçiç dorëzon detyrën e Presidentit të Serbisë, Brnabiç merr postin e Presidentes së Përkohshme

Aleksandar Vuçiç, i cili dha dorëheqjen si President i Republikës së Serbisë të dielën në mbrëmje, sot ia dorëzoi detyrat e tij Kryetares së Asamblesë Kombëtare, Ana Brnabiç, e cila do të shërbejë si Presidente e Përkohshme e Republikës deri në zgjedhjen e një presidenti të ri.
Dorëzimi u zhvillua në Presidencën e Serbisë në Andricev Venac, me nënshkrimin e procesverbalit dhe dorëzimin e dokumentacionit zyrtar, raporteve, të dhënave të dhuratave dhe vulës së Presidentit të Republikës.
Gjatë dorëzimit të detyrës, Vuçiç i tregoi Ana Brnabiç dokumentacionin që mbetet në zyrën e presidentes, duke përfshirë raportet nga Zyra e Urdhrave, dekretet mbi dekorimet, rastet nga Shërbimi i Faljes, të dhënat e dhuratave, si dhe dokumentacionin nga mandatet e paraardhësve të tij Boris Tadiç dhe Tomislav Nikoliç.
Pastaj, duke iu drejtuar gazetarëve të pranishëm, ai lexoi një pjesë të procesverbalit të dorëzimit të detyrës.
Siç tha ai, gjatë dorëzimit të detyrës, u dorëzuan edhe një raport financiar, një raport pune, një raport i çështjes, si dhe raporte mbi mosmarrëveshjet gjyqësore dhe procedurat e ekzekutimit.
“Shikoni sa lehtë e pranon pozicionin”, tha Vuçiç, duke kujtuar më pas se Brnabiç feston sot ditëlindjen. /tema