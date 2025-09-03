Vullkani Kilauea në Hawaii vazhdon të shpërthejë

Vullkani Kilauea në Hawaii, një nga vullkanet më aktivë në botë, ka shpërthyer sërish duke lëshuar llavë për herë të 32-të që nga dhjetori, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të CNN, rrjedhat e llavës mbeten brenda Parkut Kombëtar të Vullkaneve të Hawaiit dhe deri më tani nuk kanë kërcënuar zonat e banuara.
Vizitorët në park mund të vëzhgojnë rrjedhën e llavës në vend ndërsa Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) ka ndarë pamje të drejtpërdrejta nga tre këndvështrime të ndryshme.
Zëdhënësja e Parkut Kombëtar të Vullkaneve të Hawaiit, Jessica Ferracane tha se Kilauea ka nxjerrë llavë për herë të 32-të që nga dhjetori i vitit 2024. Ajo theksoi se aktivitetet e fundit vullkanike zgjatën 10 deri në 12 orë.
Vullkani, i cili është aktivizuar periodikisht, ka nxjerrë llavë deri në 300 metra në muajt e fundit dhe kjo situatë është shkaktuar për shkak të çlirimit të gazit nga magma.
Shkencëtarët ende nuk mund të parashikojnë se si do të përfundojë aktiviteti aktual ndërsa përfaqësuesit nga fusha e kulturorës në Hawaii i shohin rrjedhat e lavës jo vetëm si fenomen natyror, por edhe si pjesë të trashëgimisë kulturore të ishullit.
Drejtoresha e Fondacionit “Edith Kanakaole”, Huihui Kanahele-Mossman deklaroi se gjatë vizitave të tyre në vullkan, ata luten dhe bëjnë adhurime, duke iu referuar legjendave “Pele” të trashëguara nga paraardhësit e tyre.