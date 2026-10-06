VW Atlas 2027 po vjen, më i fuqishëm dhe me dizajn të ri

Fabrika e Volkswagen në Chattanooga, Tennessee, ka nisur prodhimin e gjeneratës së re të Atlas 2027, ndërsa automjetet e para pritet të mbërrijnë te shitësit gjatë këtij muaji.
Modeli i ri me tre rreshta ulësesh vjen me dizajn të rifreskuar, kabinë të përditësuar dhe motor të ri.
2.0-litërshi turbo me katër cilindra prodhon 282 kuaj fuqi, duke e bërë atë Atlas-in më të fuqishëm deri më tani.
Rreth 4,000 punonjës janë të angazhuar në fabrikën e Chattanooga-s, e cila ka prodhuar çdo Atlas të shitur në SHBA që nga viti 2016.
Volkswagen ka njoftuar se Atlas 2027 do të dalë në shitje në SHBA në tetor, ndërsa versioni me dy rreshta, Atlas Cross Sport, pritet të vijë në fillim të vitit 2027.
Që nga nisja e prodhimit të Atlas-it, fabrika e Chattanooga-s ka prodhuar më shumë se 1 milion Atlas dhe Atlas Cross Sport.