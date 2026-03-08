Xhamia nga periudha andaluziane mbetet simbol kulturor në Spanjën rurale

Xhamia Almonaster la Real, e ndërtuar në shekujt e 9-të dhe të 10-të gjatë periudhës islame të Andaluzisë(711 dhe 1492), ndodhet në qytetin e vogël të Almonaster la Real në provincën Huelva të Spanjës, raporton Anadolu.
Kjo xhami është një nga xhamitë rurale më të vjetra që kanë mbijetuar në Evropë, duke reflektuar trashëgiminë arkitekturore dhe kulturore të sundimit mysliman në Gadishullin Iberik.
Xhamia u ndërtua gjatë mbretërimit të Abd al-Rahman III, një periudhë kulmore prosperiteti për shtetin islam në Andaluzi. Gjithashtu konsiderohet xhamia e vetme rurale në Spanjë që ka mbijetuar për më shumë se 1.000 vjet, kryesisht në dizajnin e saj origjinal.
Almonaster la Real mbeti nën sundimin mysliman për katër shekuj para se të binte në duart e forcave të krishtera në shekullin e 13-të.
Edhe pse ndërtesa u dëmtua kur u shndërrua në kishë nga monarkët katolikë, gjurmët e xhamisë origjinale mbeten të dukshme, duke e bërë atë një nga monumentet më të rëndësishme kulturore të rajonit.
E vendosur në një kodër me pamje nga qyteti – një vendbanim me rreth 1.000 banorë – xhamia ofron pamje panoramike të parkut natyror përreth. Brenda, një kolonë mban ende mbishkrimin “La ilahe illallah Muhammadun resulullah, (Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe profeti Muhamed është i dërguari i tij)”, i cili ka mbetur i dukshëm për gati një mijëvjeçar.
Rafael Hernandez Mancha, një pensionist spanjoll dhe ish-mësues i shkollës së mesme që përqafoi Islamin 38 vjet më parë dhe zgjodhi këtë xhami për të deklaruar shahadetin e tij, thotë se ndërtesa ngjall një ndjenjë të fuqishme historie. Hernandez e përshkroi atmosferën si të jashtëzakonshme, duke theksuar se mbishkrimi shekullor në hyrje ende e prek emocionalisht.
Ai vuri re se pas rënies së Al-Andalusit, sundimtarët katolikë e shndërruan xhaminë në kishë dhe dëmtuan pjesë të strukturës, duke përfshirë harqet e saj në formë patkoi në stilin Umajad dhe elementët arkitektonikë të ripërdorur fillimisht nga strukturat romake dhe vizigote.
Hernandez theksoi gjithashtu ndikimin e qëndrueshëm të kulturës arabe në Spanjën moderne, duke vënë në dukje se gati 10 për qind e fjalorit spanjoll ka origjinë arabe. Shumë emra vendesh – duke përfshirë Almonaster, Aracena, Seville, Cordoba, Granada, Guadalquivir dhe Toledo – pasqyrojnë këtë trashëgimi.
Ai shtoi se edhe mbiemri i yllit të tenisit spanjoll Carlos Alcaraz rrjedh nga fjala arabe për “qershi”, duke vënë në dukje se emrat me origjinë arabe janë gjithnjë e më të popullarizuar në Spanjë, ku shumë e shohin periudhën andaluziane pozitivisht.
Maria Jose Martin Anarte, një zyrtare komunale për turizëm dhe çështje kulturore, tha se xhamia është qendrore në jetën e përditshme të qytetit. Çdo vit, më shumë se 100.000 turistë vizitojnë vendin. Anarte tha se ndërtesa nuk është vandalizuar kurrë sepse banorët e shohin atë si një vend trashëgimie që kërkon mbrojtje.
Gjatë 25 viteve të fundit, qyteti ka pritur Ditët e Kulturës Islame çdo tetor, duke ftuar studiues nga Granada, Seville dhe Madridi për seminare, gastronomi dhe muzikë.
Gjatë këtyre ngjarjeve, myslimanët mblidhen në xhami për t’u lutur së bashku. Anarte theksoi se banorët janë thellësisht të vetëdijshëm për rëndësinë historike të ruajtjes së një xhamie që daton që nga shekulli i 9-të.