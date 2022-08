Xhihadi Islamik thotë se 100 raketa janë hedhur në Izrael nga Gaza – VIDEO

Grupi Xhihadi Islamik Palestinez tha se hodhi më shumë se 100 raketa ndaj Izraelit, si një “përgjigje fillestare” ndaj sulmeve ajrore vdekjeprurëse izraelite në Rripin e Gazës raporton Aljazeera.

“Si përgjigje fillestare ndaj vrasjes së komandantit të lartë Taysir al-Jabari dhe vëllezërve të tij dëshmorë… Brigada Al-Quds mbuloi Tel Avivin, qytetet qendrore dhe zonat përreth Gazës me më shumë se 100 raketa,” tha në një deklaratë krahu ushtarak i Xhihadit Islamik. /mesazhi

JUST IN: Open Escalation between #Israel and Gaza following Israel’s assassination of Islamic Jihad leader today, followed now by barrages of rockets fired from Gaza. Israel has called up 25,000 reservists: pic.twitter.com/KdQfMqd72F

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 5, 2022