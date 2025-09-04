Xi dhe Kim do të zhvillojnë samit dypalësh në Pekin mbi marrëdhëniet Kinë-Kore e Veriut

Presidenti i Kinës, Xi Jinping do të presë udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un në Pekin për një samit dypalësh, transmeton Anadolu.
“Xi dhe Kim do të zhvillojnë bisedime për të shkëmbyer pikëpamje të thella mbi marrëdhëniet Kinë-Kore e Veriut dhe çështjet me interes të përbashkët”, tha për gazetarët zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Guo Jiakun.
Kjo do të shënonte samitin e tyre të gjashtë dypalësh që nga viti 2018. Guo nuk dha një kohë ose datë për samitin.
“Kina është e gatshme të punojë me Korenë e Veriut për të forcuar komunikimin strategjik, për të rritur shkëmbimet dhe bashkëpunimin, për të thelluar ndarjen e përvojave të qeverisjes dhe për të çuar përpara zhvillimin e kauzave të tyre përkatëse socialiste dhe marrëdhëniet tradicionale miqësore të bashkëpunimit midis Kinës dhe Koresë së Veriut”, tha zëdhënësi kinez.
Kim është në Pekin, udhëtimi i tij i pestë në Kinë ku mori pjesë në paradën e Ditës së Fitores së Kinës të mërkurën së bashku me Xi, presidentin rus Vladimir Putin dhe 26 udhëheqës të huaj.
Kim, 41-vjeç, udhëtoi për në Pekin duke përdorur trenin e tij të blinduar special, i shoqëruar nga ministri i Jashtëm, Choe Son Hui, së bashku me zyrtarë të tjerë të lartë.
Xi dhe Kim mbajtën pesë samitet e tyre të para në vetëm dy vjet, 2018 dhe 2019. Vitet e mëvonshme ndërprenë udhëtimet ndërkufitare për shkak të COVID-19.
Kina ështëpartnere thelbësore ekonomike e Koresë së Veriut, ekonomia e së cilës pa zgjerimin e saj më të madh në tetë vjet në vitin 2024.