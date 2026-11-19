Deklarata: tre liderët premtojnë paqe, por nuk heqin dorë nga bombat bërthamore
Presidentët e Kinës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, Xi Jinping, Vladimir Putin dhe Donald Trump, miratuan në Shenzhen një deklaratë të përbashkët për paqen, ku riafirmuan se një luftë bërthamore nuk mund të fitohet dhe nuk duhet të zhvillohet kurrë.
Dokumenti, i titulluar Deklarata drejt Paqes, u publikua pas takimit historik trepalësh, i pari i këtij lloji mes udhëheqësve të tri fuqive më të mëdha bërthamore.
Në tekstin e përbashkët, tre presidentët shprehën angazhimin për të zhvilluar dialog mbi uljen e rreziqeve bërthamore dhe parandalimin e përhapjes së armëve atomike.
Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së deklaratës, dokumenti nuk përmban objektiva të matshëm për reduktimin e arsenaleve, afate kohore apo zotime për çmontimin e armëve ekzistuese.
Kjo është pikërisht kontradikta që shoqëron prej dekadash politikën bërthamore të fuqive të mëdha: të gjitha pranojnë se përdorimi i këtyre armëve do të kishte pasoja katastrofike për njerëzimin, por asnjëra nuk është e gatshme të heqë dorë prej tyre.
Përpara takimit, Trump kishte deklaruar se Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina ndodhen në një pozicion të veçantë për të diskutuar reduktimin e numrit të armëve bërthamore në botë dhe uljen e rrezikut të përdorimit të tyre.
Ai pranoi gjithashtu se heqja dorë nga këto armë është veçanërisht e vështirë për udhëheqësit e vendeve që i zotërojnë.
Nga ana e tij, Xi Jinping kërkoi që armët bërthamore të ndalohen plotësisht dhe të shkatërrohen, me synimin për të ndërtuar një botë pa armë atomike.
Sipas presidentit kinez, duhet bërë çdo përpjekje për të parandaluar një konflikt bërthamor dhe për të ruajtur stabilitetin strategjik ndërkombëtar.
Deklarata përmban edhe tri fusha të tjera bashkëpunimi. Kina, Rusia dhe SHBA-ja u zotuan të mbështesin reformimin e Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që organizata të jetë më efektive përballë sfidave ndërkombëtare.
Ato shprehën gjithashtu synimin për të rritur prodhimin dhe furnizimin me produkte të rafinuara të naftës, duke nënvizuar rëndësinë e stabilitetit të furnizimeve energjetike.
Një tjetër pikë e dokumentit lidhet me Gjykatën Penale Ndërkombëtare. Tre udhëheqësit theksuan rëndësinë e sovranitetit shtetëror dhe imunitetit të zyrtarëve të shteteve, duke deklaruar se GJPN-ja dhe institucionet e ngjashme nuk duhet të abuzojnë me juridiksionin e tyre.
Megjithatë, dokumenti nuk përmend shprehimisht luftën e Rusisë kundër Ukrainës, pavarësisht se konflikti ishte ndër çështjet që pritej të trajtoheshin gjatë samitit.
Mungesa e kësaj çështjeje në deklaratë është veçanërisht domethënëse, duke pasur parasysh se Moska dhe Uashingtoni mbeten të përfshira në negociata për përfundimin e luftës.
Takimi në Shenzhen vjen në një periudhë tensionesh të larta ndërkombëtare, konfliktesh rajonale dhe rivaliteti strategjik mes fuqive të mëdha.
Përtej formulimeve diplomatike, mbetet për t’u parë nëse zotimi për parandalimin e luftës bërthamore do të shndërrohet në hapa konkretë drejt kontrollit të armatimeve.
Për momentin, tri fuqitë kanë rënë dakord se një luftë bërthamore nuk mund të fitohet. Por nuk kanë shpjeguar se kur do të fillojnë të heqin dorë nga armët që e bëjnë të mundur atë. /tesheshi