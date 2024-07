Yilmaz dënoi “pritjen e turpshme” të Ne’tanyahut në Kongresin Amerikan

Zëvendëspresidenti turk Cevdet Yilmaz dënoi të mërkurën “pritjen e turpshme” të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Kongresin Amerikan.

“Pritja e turpshme që iu bë ekzekutivit të paditur para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për kryerjen e gjenocidit në Gaza është shqetësuese për sa u përket vlerave njerëzore, ligjit ndërkombëtar dhe së ardhmes së demokracisë”, shkroi Yilmaz në X.

Ai tha se “së bashku me të gjithë njerëzit dhe qeveritë e ndershme të botës, ne do të vazhdojmë t’i përmbahemi ligjit humanitar të popullit palestinez të shtypur dhe të pushtuar dhe të mbrojmë drejtësinë dhe paqen për të gjithë”.

Në lidhje me ovacionet që Netanyahu mori gjatë fjalimit të tij, Numan Kurtulmus, kryetari i parlamentit të Turqisë, shkroi në X: “Grupi që qëndroi dhe duartrokiti në kundërshtim me të gjitha arritjet e njerëzimit në emër të të drejtave të njeriut, demokracisë dhe drejtësisë. duke mbështetur kështu ata që gjykohen para gjykatave ndërkombëtare për krime, do të skaliten në kujtesën e njerëzimit si bashkëpunëtorë në krime të tilla”.

A huge applause for Benjamin Netanyahu in Congress. It went on for several minutes. pic.twitter.com/RYtdU0rqSk — Kassy Akiva (@KassyAkiva) July 24, 2024