Yje të Hollivudit dënojnë gjenocidin në Gaza dhe heshtjen e industrisë së filmit

Më shumë se 380 figura të njohura të industrisë së filmit, përfshirë Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Javier Bardem dhe Alfonso Cuarón, kanë nënshkruar një letër të hapur ku dënojnë atë që e quajnë “gjenocid” në Gaza dhe kritikojnë heshtjen e industrisë kulturore ndaj kësaj krize humanitare. Letra u publikua në gazetën franceze ‘Libération’ në përputhje me fillimin e Festivalit të 78-të të Kanës. Në të, firmëtarët theksojnë nevojën për të mos qëndruar indiferentë ndaj vuajtjeve në Gaza dhe bëjnë thirrje për një qëndrim të qartë kundër shtypjes dhe dhunës .

Letra përmend vdekjen e fotoreporteres palestineze Fatma Hassona, e cila u vra në një sulm ajror izraelit së bashku me disa anëtarë të familjes së saj. Hassona ishte pjesë e dokumentarit “Put Your Soul on Your Hand and Walk”, i cili ishte përzgjedhur për shfaqje në Kanë. Gjithashtu, përmendet rasti i regjisorit palestinez Hamdan Ballal, i cili u sulmua dhe u ndalua nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor, pavarësisht se dokumentari i tij “No Other Land” kishte fituar një çmim Oscar .

Kjo iniciativë është pjesë e një lëvizjeje më të gjerë të artistëve dhe figurave publike që kërkojnë një armëpushim dhe ndërhyrje humanitare në Gaza. Organizata Artists4Ceasefire ka bashkuar qindra artistë që bëjnë thirrje për ndalimin e dhunës dhe mbrojtjen e jetëve civile .

Mes firmëtarëve të letrës janë edhe emra të njohur si Jude Law, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix dhe Dua Lipa, të cilët i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë për të ndalur vuajtjet në Gaza dhe për të siguruar ndihmë humanitare për popullsinë civile.