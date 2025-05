Zbulohet njësia izraelite që vrau vajzën palestineze në Gaza

Fondacioni Hind Rajab ka bërë të ditur se pas një hetimi njëvjeçar ka identifikuar njësinë ushtarake izraelite dhe komandantin përgjegjës për vrasjen e vajzës gjashtëvjeçare palestineze, Hind Rajab, në Gaza në vitin 2024, si dhe për vrasjen e familjarëve të saj dhe dy mjekëve që tentuan ta shpëtonin.

Sipas deklaratës së fondacionit, “nën urdhrin e këtij komandanti, një njësi tankesh izraelite sulmoi makinën civile të familjes së Hindit dhe më pas shkatërroi ambulancën e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze që ishte dërguar për ta shpëtuar atë”.

“Do t’i ndjekim penalisht të gjithë oficerët e përfshirë – ata që dhanë urdhrat, ata që qëlluan, ata që e mbuluan dhe ata që e lejuan të ndodhte,” tha fondacioni, duke i bërë thirrje Gjykatës Penale Ndërkombëtare të lëshojë një urdhër arresti.

Hind Rajab u vra më 29 janar 2024, kur makina në të cilën ndodhej me gjashtë anëtarë të familjes u godit nga zjarri i tankeve izraelite. Familjarët e saj humbën jetën menjëherë, ndërsa vajza gjashtëvjeçare mbeti gjallë për disa orë, duke pëshpëritur me zë të dridhur në telefon me ekipin e ndihmës: “Kam shumë frikë… ju lutem ejani.”

Ambulanca që u dërgua për ta shpëtuar u godit gjithashtu nga zjarri izraelit, duke vrarë menjëherë dy mjekët që ndodheshin brenda saj. /mesazhi