Zelanda e Re i jep fund kufizimeve anti-COVID, miraton sistemin e ri të luftimit të viruseve

Zelanda e Re do të miratojë një sistem të ri të luftës me virusin COVID-19 nga 3 dhjetori, i cili do t’i japë fund kufizimeve të ashpra dhe do t’i lejojë bizneset të operojnë në qytetin e saj më të madh, deklaroi të hënën kryeministrja Jacinda Ardern.

Zelanda e Re nuk pati infektime me COVID-19 deri në gusht, por nuk ka qenë në gjendje të kapërcejë një shpërthim të variantit Delta.

Qyteti i tij më i madh Auckland ka qenë në izolim për më shumë se 90 ditë, megjithëse disa masa u lehtësuan kohët e fundit.

Sistemi i ri do t’i vlerësojë rajonet si të kuqe, portokalli ose jeshile në varësi të nivelit të tyre të ekspozimit ndaj COVID-19 dhe shkallës së vaksinimit. Auckland, epiqendra e shpërthimit të Delta, do të fillojë me të kuqe, duke i bërë të detyrueshme maskat dhe duke vendosur kufizime në tubimet në vende publike.

Ardern tha se rreth 83% e popullit është plotësisht i vaksinuar, ndërsa 88% kanë bërë vaksinën e tyre të parë.

Vendi prej 5 milionë banorësh ka raportuar deri më tani rreth 7 mijë raste gjithsej dhe vetëm 39 vdekje.

Kufiri i saj ndërkombëtar është ende i mbyllur dhe nuk dihet ende se kur do të rihapet. /euronews