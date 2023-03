Zelensky uron Ramazanin: Le të na ndihmojë lutja ndaj të pafeve rusë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka uruar besimtarët myslimanë për muajin e Ramazanit, me mesazhin që Ukraina “të pastrohet nga e keqja ruse”.

Me një video mesazh të publikuar të mërkurën në Twitter, presidenti i Ukrainës tha se Ramazani i ardhshëm le të nisë me paqe dhe në tokën e lirë ukrainase.

“Le të na ndihmojë fuqia e lutjes në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit të pastrojmë Ukrainën nga e keqja e pafe ruse, nga ata që me të vërtetë nuk besojnë në asgjë, dhe kjo është arsyeja pse ata janë të aftë për një terror të tillë. Ramazani i ardhshëm le të fillojë në paqe dhe në të gjithë tokën ukrainase të lirë nga Rusia”, shkroi Zelensky. /koha

May the power of prayer in this holy month of Ramadan help us cleanse Ukraine of Russian godless evil, of those who truly believe in nothing, and that is why they are capable of such terror. Let the next Ramadan begin in peace and on the entire Ukrainian land free from Russia. pic.twitter.com/ukzhncJ3Tg

