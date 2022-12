Zelenskyy: 1,5 milion njerëz në Odesa pa energji elektrike pas goditjeve me dron

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se të paktën 1,5 milion njerëz në rajonin Odesa në jug të vendit janë pa energji elektrike pas sulmeve me dron në këtë zonë të premten vonë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Duke vënë në dukje se vetëm infrastruktura kritike dhe vendet ku furnizimi është i mundur janë të lidhura me sistemin energjetik të vendit, Zelenskyy tha në një fjalim të shtunën vonë se inxhinierët e energjisë, ekipet e riparimit dhe autoritetet rajonale po punojnë pa ndërprerje për të rikthyer energjinë.

“Fatkeqësisht, goditjet ishin kritike, kështu që kërkon më shumë se vetëm një periudhë kohe për të rivendosur energjinë elektrike … Nuk duhen orë, por disa ditë, për fat të keq. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të përshpejtuar rimëkëmbjen”, shtoi Zelenskyy.

Zelenskyy tha më tej se ndërprerjet emergjente të energjisë vazhduan në rajone të ndryshme, si Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Ternopil, Sumy, Zakarpattia, Zhytomyr, Khmelnytsky dhe kryeqytetin Kiev.

“Duhet të kuptohet se edhe nëse nuk ka sulme të rënda raketore, kjo nuk do të thotë se nuk ka probleme. Pothuajse çdo ditë në rajone të ndryshme ka granatime, sulme me raketa dhe sulme me dronë. Objektet energjetike goditen pothuajse çdo ditë. Për shkak të humbjeve në sistem, të gjithë duhet të ulin limitet”, shtoi ai.

Ai falënderoi gjithashtu inxhinierët e energjisë dhe ekipet e riparimit për përpjekjet e tyre në rivendosjen e energjisë dhe mirëmbajtjen e sistemit energjetik të vendit.

Sulmet me dronë goditën infrastrukturën energjetike në rajonin e Odesa të premten vonë.

Ofruesi privat i energjisë i Ukrainës DTEK njoftoi të shtunën se furnizimi me energji në rajon është i kufizuar vetëm në infrastrukturën kritike për shkak të shkallës së dëmtimit në rrjetin elektrik të rajonit.

1/ Restoration of energy facilities in the Odesa region may take 2-3 months

“According to preliminary forecasts, the restoration of energy facilities in the Odessa region will take much longer than in previous times after enemy shelling. It’s not about days, but even weeks, pic.twitter.com/KcS1ZRgphq

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) December 10, 2022