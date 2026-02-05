Zelenskyy: 55 mijë ushtarë ukrainas janë vrarë në fushëbetejë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se rreth 55 mijë ushtarë ukrainas janë vrarë në fushëbetejë që nga fillimi i luftës me Rusinë.
Në një intervistë të regjistruar paraprakisht për televizionin francez France 2, të transmetuar të mërkurën, Zelenskyy tha se shifra përfshin si ushtarë profesionistë ashtu edhe të mobilizuar. Ai shtoi se një “numër i madh personash” figurojnë zyrtarisht si të zhdukur.
Deklarata vjen në një kohë kur një raport i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), një institut kërkimor me bazë në SHBA, vlerëson se numri i përgjithshëm i viktimave ushtarake nga të dyja palët mund të arrijë deri në dy milionë deri në pranverën e vitit 2026.
Sipas raportit, lufta ka shkaktuar rreth 1.2 milion viktima në radhët ruse dhe mes 500 mijë deri në 600 mijë viktima në anën ukrainase. CSIS vlerëson gjithashtu se deri në 325 mijë ushtarë rusë janë vrarë që nga nisja e luftës, gati katër vjet më parë.
Lufta ka pasur pasoja të rënda edhe për civilët. Monitoruesit e Kombeve të Bashkuara kanë regjistruar më shumë viktima civile në Ukrainë gjatë vitit 2025 se në çdo vit tjetër, përveç vitit 2022.
Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut njoftoi se gjatë vitit 2025 janë vrarë mbi 2,500 civilë dhe janë plagosur më shumë se 12,000 të tjerë, duke paralajmëruar se shifrat reale mund të jenë edhe më të larta.
Raportet tregojnë për shkatërrime të gjera në mbarë Ukrainën, me qytete të tëra të shndërruara në rrënoja, infrastrukturë energjetike të goditur vazhdimisht dhe miliona njerëz të zhvendosur. Dëmtimi i banesave, rrjeteve të transportit dhe objekteve industriale ka ushtruar presion të madh mbi ekonominë dhe përpjekjet për rindërtim të vendit. /mesazhi