Zelenskyy: Mbështetja e Moldavisë, Ukrainës dhe Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt BE-së është kritike

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka kërkuar mbështetje për pranimin në Bashkimin Evropian (BE) të Ukrainës, Moldavisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se është koha për të ecur përpara, transmeton Anadolu.
“Mbështetja e Moldavisë, Ukrainës dhe Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt BE-së është kritike. Ne kemi nevojë për përparim të vërtetë”, tha Zelenskyy në një fjalim në një takim të Samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagë.
Ai tha se Ukraina ka përfunduar procesin e saj të shqyrtimit si pjesë e negociatave të saj të pranimit në BE dhe është gati të hapë bisedimet për Grupin 1, i cili përqendrohet në bazat e procesit të pranimit.
Kievi zyrtarisht hapi bisedimet e pranimit me BE-në në muajin qershor të vitit 2024, pasi iu dha statusi i kandidatit në vitin 2022 pas fillimit të luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë. Moldavia është vend kandidat, duke fituar njëkohësisht këtë status me Ukrainën, ndërsa disa shtete të Ballkanit Perëndimor mbeten në faza të ndryshme të procesit të mundshëm të zgjerimit të BE-së.
Presidenti ukrainas argumentoi se sulmet e fundit me dronë të raportuara në Evropë tregojnë se Rusia “akoma ndihet mjaftueshëm e guximshme” për të përshkallëzuar konfliktin.
“Dhe nuk kishte të bënte kurrë vetëm me Ukrainën. Rusia gjithmonë ka synuar të thyejë Perëndimin dhe veçanërisht Evropën. Sot, strategjia e tyre është e thjeshtë, ta ndajmë Evropën, të ndezim debate, të na pengojnë të gjejmë terren të përbashkët”, shtoi ai.
Ai tha se ata duhet ta bëjnë “të kundërtën” e asaj që Rusia pret prej tyre, që është të “veprojë së bashku” dhe “të veprojë me forcë”. Zelenskyy gjithashtu foli për temën e një “muri me dronë” përgjatë kufirit lindor të BE-së, duke theksuar se ata nuk po flasin vetëm për një vend, por për të gjithë kontinentin.
“Nëse rusët guxojnë të lëshojnë dronë kundër Polonisë ose të shkelin hapësirën ajrore të vendeve të Evropës veriore, kjo do të thotë se kjo mund të ndodhë kudo”, tha ai, duke bërë thirrje për një përgjigje “të shpejtë dhe efektive” ndaj situatave të tilla.
Zelenskyy kërkoi pjesëmarrjen në iniciativën e Listës së Kërkesave me Prioritet për Ukrainën (PURL) të nisur bashkërisht nga NATO dhe Washingtoni në muajin gusht, duke theksuar se programi mbështet jo vetëm Kievin, por edhe forcon lidhjet midis Evropës dhe SHBA-së.
Ai bëri thirrje për sanksione të mëtejshme kundër Rusisë dhe për përfundimin e punës që lidhet me garancitë e sigurisë së Ukrainës.