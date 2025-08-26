Zelenskyy mesazh për kontakte me Turqinë për samitin me Rusinë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy njoftoi planet për kontakte me Turqinë, vendet evropiane dhe vendet e Gjirit, të cilat mund të organizojnë një samit të mundshëm me Rusinë brenda kësaj jave, transmeton Anadolu.
Zelenskyy postoi një video-mesazh në kanalin e tij në Telegram, ku tha se është takuar sot me zyrtarë ushtarakë britanikë në lidhje me luftën me Rusinë.
“Këtë javë, ne do të jemi në kontakt me Turqinë, vendet e Gjirit dhe vendet evropiane që mund të shërbejnë si platforma për bisedime me Rusinë. Çdo gjë nga ana jonë do të jetë gati për t’i dhënë fund kësaj lufte”, shtoi ai.
Zelenskyy thekson rëndësinë e presionit të udhëheqësve botërorë, veçanërisht SHBA-së, ndaj Rusisë për paqe. “Sinjali i vetëm që po dërgon Rusia është qëllimi i saj për të shmangur negociatat reale. Kjo mund të ndryshojë vetëm me sanksione, tarifa të forta dhe presion të vërtetë”, potencoi ai.
Presidenti ukrainas më 21 gusht la të kuptohet se një takim i mundshëm me presidentin rus Vladimir Putin mund të zhvillohet në Turqi, Zvicër ose Austri.