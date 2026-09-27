Zelenskyy: Rusia lëshoi ​​mbi 2.200 dronë ndaj Ukrainës brenda një jave

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të dielën se Rusia ka lëshuar më shumë se 2.200 dronë, rreth 1.650 bomba ajrore dhe 38 raketa të llojeve të ndryshme ndaj Ukrainës këtë javë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha gjithashtu se tre persona u vranë në rajonin e Zaporizhzhias dhe një burrë u vra në Kiev pas sulmit me dronë gjatë natës.
“Fatkeqësisht, ka viktima nga sulmet ruse sonte”, tha ai.
Zelenskyy tha se një qendër të dhënash në Kiev u godit dy herë në mëngjes, ndërsa në sulmin e parë u plagosën tre persona, përfshirë dy fëmijë.
Ai tha gjithashtu se Kievi po vazhdon të punojë me vendet evropiane, SHBA-në, Kanadanë, Japoninë, Australinë dhe partnerë të tjerë për të forcuar mbrojtjen e Ukrainës dhe për të ndjekur përpjekjet diplomatike.
Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj kanë goditur infrastrukturën logjistike, portuale dhe të transportit të Ukrainës, objekte të komunikimit dhe anije të përdorura në interes të forcave të armatosura ukrainase.
Ministria tha se mes objektivave të goditura ishin një qendër të dhënash e Vodafone në Kiev, një qendër logjistike në rajonin e Kievit, dy depo dronësh në Mikolajiv dhe një qendër logjistike në rajonin e Odesës.
Ajo pretendoi gjithashtu se ka goditur selinë e një baze detare ukrainase, një objekt të rojeve kufitare, objekte të magazinimit ushtarak dhe infrastrukturë portuale në qytetin Kiliia të rajonit të Odesës, si dhe një anije mallrash të thatë që transportonte furnizime ushtarake dhe me përdorim të dyfishtë drejt portit të Odesës.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha veçmas se Grupi Verior i Forcave të saj ka marrë kontrollin e vendbanimit Khrypuny në rajonin ukrainas të Harkivit.