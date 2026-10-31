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Zelenskyy thotë se është dakorduar me presidentin Erdogan për të punuar për korridor të ri të drithërave në Detin e Zi

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha të shtunën se është dakorduar me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për të punuar në krijimin e një korridori të ri për transportin e drithërave në Detin e Zi, raporton Aandolu.

“Sot, arrita marrëveshje me presidentin Erdogan për të punuar mbi korridorin e drithërave në Detin e Zi”, tha ai gjatë një konference të përbashkët për media në Stamboll, pas bisedimeve me Erdoganin.

Zelenskyy tha se Turqia mbështet përpjekjet për të garantuar lundrimin e sigurt në Detin e Zi dhe për të rikthyer kushtet normale të jetesës.

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