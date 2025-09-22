Zelenskyy: Ukraina po përgatitet për një “javë intensive diplomacie” në New York

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se po përgatitet për një “javë diplomacie” intensive në New York në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që do të fillojë të martën, transmeton Anadolu.
“Tani po përgatitemi për një javë shumë intensive, një javë diplomacie. Mund të arrijmë shumë nëse partnerët tanë na dëgjojnë dhe mbështesin propozimet që vërtet e afrojnë fundin e luftës”, tha Zelenskyy në një video të postuar të dielën në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Zelenskyy tha se agjenda e tij gjatë Debatit të Përgjithshëm të 23-29 shtatorit përfshin takime me udhëheqës nga vende të ndryshme, përfshirë Presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
“Do të ketë një ngjarje të rëndësishme mbi kthimin e fëmijëve ukrainas të rrëmbyer nga Rusia, një samit vërtet global mbi këtë çështje. Është jetike që këtë javë të forcohet vendosmëria e botës për veprim të fuqishëm sepse pa forcë, paqja nuk do të mbizotërojë”, shtoi ai.
Presidenti ukrainas u tha gazetarëve të shtunën se ranë dakord të diskutojnë çështjen e garancive të sigurisë me Trumpin.
Zelenskyy do të udhëheqë delegacionin ukrainas në Asamblenë e 80-të të Përgjithshme të OKB-së dhe pritet gjithashtu të marrë pjesë në samitin e pestë të Platformës së Krimesë.
Platforma e Krimesë është një samit diplomatik i iniciuar nga Zelenskyy që synon të jetë një mekanizëm koordinimi ndërkombëtar për të tërhequr vëmendjen globale ndaj aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014.
Samiti i parë u mbajt më 23 gusht 2021, ndërsa edicioni i fundit i ngjarjes u zhvillua në shtator 2024.