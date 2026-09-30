Zelenskyy viziton trupat në vijën e frontit, diskuton për mbrojtjen ajrore me presidentin finlandez

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se ai vizitoi trupat e vijës së parë në Ukrainën lindore dhe diskutoi për forcimin e mbrojtjes ajrore me presidentin finlandez Alexander Stubb pas sulmeve ruse, transmeton Anadolu.
Zelenskyy tha në Telegram se ai vizitoi postin komandues të Brigadës së Mekanizuar të Veçantë të 66-të në frontin Lyman në rajonin lindor të Donetskut, ndau çmime shtetërore dhe diskutoi për misionet dhe nevojat e njësisë.
Ai tha se brigada, duke operuar së bashku me njësitë e tjera të Korpusit të Ushtrisë së Tretë si pjesë e operacionit “Vivaldi”, ka rikthyer nën kontrollin e Ukrainës më shumë se 125 kilometra katrorë territor. Zelenskyy tha se ai bisedoi në telefon me presidentin finlandez për forcimin e mbrojtjes pas “një përshkallëzimi të ri të sulmeve” kundër qyteteve dhe komuniteteve ukrainase.
Zyrtarët ukrainas raportuan të paktën katër të vrarë në sulmet ruse gjatë natës në Kiev dhe rajonin përreth. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko raportoi për tre të vrarë në kryeqytet ndërsa shërbimet e urgjencës thanë se një fëmijë u vra në Vyshgorod.
“Pothuajse gjatë gjithë ditës, që nga nata, alarmet për sulm ajror kanë vazhduar në Kiev dhe qytete dhe rajone të tjera. Gjithashtu ka pasur edhe sulme balistike gjatë natës”, tha Zelenskyy.
Të dy presidentët diskutuan mënyrën më të mirë për të forcuar mbrojtjen e Ukrainës, përfshirë avionët luftarakë F-16 dhe aftësitë e mbrojtjes ajrore, sipas Zelenskyy. Sulmet kanë ndërprerë aktivitetin ekonomik.
Ministri i Ekonomisë dhe Mjedisit të Ukrainës, Oleksandr Kravchenko tha për “The Guardian” në një intervistë të botuar sot se alarmet e raketave i kushtojnë vendit rreth 45 milionë dollarë për çdo orë që ata ndalojnë biznesin ndërsa punëtorët strehohen.