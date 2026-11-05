Zelenskyy zhvillon bisedime me të dërguarit amerikanë para samitit trepalësh për luftën në Ukrainë në Abu Dhabi

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se ka zhvilluar bisedime të hollësishme me të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në prag të samitit trepalësh që do të mbahet më 10 dhe 11 nëntor në Abu Dhabi, me synimin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Biseda zgjati një orë e gjysmë dhe u përqendrua në përgatitjet për samitin mes Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së, bëri të ditur Zelenskyy në një deklaratë të publikuar të mërkurën vonë në platformën X.
Ai njoftoi gjithashtu se në Bruksel u zhvillua një takim i rëndësishëm për rimëkëmbjen pas luftës, ku morën pjesë përfaqësues të SHBA-së, Ukrainës, BE-së, Francës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, NATO-s, Bankës Botërore dhe komunitetit global të biznesit.
“Edhe nesër në Bruksel do të mbahet një takim tjetër për garancitë e sigurisë për Ukrainën. Negociatat duhet të përparojnë me ritëm të plotë për t’i dhënë fund kësaj lufte sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Zelenskyy, duke theksuar se Ukraina është e gatshme të ndërmarrë hapat e nevojshëm dhe se tashmë i ka paraqitur propozimet e saj palës amerikane.
Ai nënvizoi se mbështetja shtesë për mbrojtjen ajrore të Ukrainës mbetet një përparësi e rëndësishme.
Zelenskyy theksoi se Kievi ka nevojë për raketa interceptuese për sistemet Patriot, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga sulmet ruse, si dhe se duhet të vazhdojë puna në secilën prej linjave dypalëshe të bashkëpunimit me SHBA-në.
“Kjo vlen veçanërisht për formatin e Marrëveshjes për Dronët. Ukraina është mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e pavarësisë së saj, popullit tonë dhe përpjekjeve diplomatike. Paqja nuk ka alternativë, ndërsa garancitë e sigurisë pas luftës duhet të jenë vërtet të pathyeshme”, shtoi ai.
Deklaratat e Zelenskyyt erdhën në përfundim të vizitës së tij dyditore në Gjermani, ku në Berlin zhvilloi takime me kancelarin gjerman Friedrich Merz, presidentin Frank-Walter Steinmeier dhe ministrin e Jashtëm Boris Pistorius.
Më herët gjatë kësaj jave, Witkoff njoftoi se Washingtoni do të ndërmjetësojë bisedimet mes Rusisë dhe Ukrainës në nivel pune, më 10 dhe 11 nëntor në Abu Dhabi. Diskutimet do të përqendrohen në “marrëveshjet për sigurinë pas luftës, uljen e tensioneve, përpjekjet humanitare dhe hapat e mëtejshëm drejt paqes”.
Rusia dhe Ukraina zhvilluan për herë të fundit negociata paqeje me ndërmjetësimin e SHBA-së në fillim të këtij viti, në tri raunde bisedimesh: më 23-24 janar, 4-5 shkurt dhe 17-18 shkurt. Dy raundet e para u mbajtën në Abu Dhabi, ndërsa i treti në Gjenevë.