Zgjedhje të parakohshme në Korenë e Jugut: qytetarët votojnë për presidentin e ri

Rezultatet përfundimtare priten të mërkurën në mëngjes

Qytetarët e Koresë së Jugut iu drejtuan kutive të votimit të martën për të zgjedhur presidentin e ri të vendit, në një zgjedhje të parakohshme që pason shkarkimin nga detyra të presidentit Yoon Suk Yeol, i cili u rrëzua për shkak të përpjekjes për të shpallur ligjin ushtarak.

Qendrat e votimit u hapën në orën 06:00 me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 20:00. Më shumë se 14,000 qendra votimi janë hapur në mbarë vendin, ndërsa rreth 29,000 policë janë dislokuar për të garantuar sigurinë e procesit.

Sipas Komisionit Kombëtar Zgjedhor, pjesëmarrja arriti në 65.5% deri në orën 14:00 me orën lokale, duke tejkaluar pjesëmarrjen në të njëjtën periudhë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2022 (64.8%).

Zgjedhjet e parakohshme u thirrën pas shkarkimit zyrtar të presidentit Yoon më 14 dhjetor 2024, pas tentativës së tij për të shpallur ligjin ushtarak më 3 dhjetor – një akt që u konsiderua antikushtetues nga Gjykata Kushtetuese. Sipas ligjit, zgjedhjet duhet të mbaheshin brenda dy muajve pas konfirmimit të shkarkimit nga gjykata.

Mbi 15 milion nga 44.3 milion votues të regjistruar (përfshirë votuesit jashtë vendit) kishin votuar tashmë gjatë periudhës së votimit të parakohshëm dy-ditor.

Gara presidenciale: opozita në avantazh

Sondazhet tregojnë se Lee Jae-myung, kandidati i Partisë Demokratike në opozitë dhe rival i ngushtë i Yoon në zgjedhjet e vitit 2022, është në krye të garës me afro 50% të mbështetjes.

Ai ndiqet nga Kim Moon-soo, kandidati i Partisë në pushtet “Fuqia e Popullit”, me rreth 37% mbështetje.

Në garë marrin pjesë edhe tre kandidatë të tjerë:

Lee Jun-seok nga Partia e Reformës së Re,

Kwon Young-guk nga Partia e Punës Demokratike,

dhe Song Jin-ho, kandidat i pavarur.

Ky është raundi i 21-të i zgjedhjeve presidenciale në Korenë e Jugut që prej themelimit të shtetit në vitin 1948.

Presidenti i ri do të betohet dhe do të nisë menjëherë detyrën, pa periudhën tradicionale 60-ditore të tranzicionit. Vendime të shpejta priten në fushat e politikës ekonomike, marrëdhënieve me SHBA-në dhe krizës me Korenë e Veriut.

Aktualisht, Lee Ju-ho, zëvendëskryeministër dhe ministër i arsimit, po shërben si president në detyrë pas dorëheqjes së kryeministrit Han Duck-soo dhe ministrit të financave Choi Sang-mok. /mesazhi