Zgjedhjet në Bangladesh: rendi dhe ligji në qendër të fushatës

Rendi dhe ligji janë ndër çështjet kryesore për shumicën e partive që garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të Bangladeshit, të planifikuara për më 12 shkurt.
Që nga rënia e qeverisë së mëparshme në vitin 2024, policia është kritikuar ashpër për shmangie të përballjeve dhe, në disa raste, për lejimin e turmave që të marrin kontrollin e rrugëve.
Siguria publike dhe rikthimi i autoritetit të shtetit janë bërë tema kyçe të debatit politik, ndërsa partitë kërkojnë mbështetjen e votuesve.
Lajmi raportohet nga Dhaka nga korrespondenti i Al Jazeera-s, Tony Cheng.