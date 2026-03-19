Lajmet Rajon dhe Botë Zgjedhjet në Korenë e Veriut, Kim Jong Un fiton me 99.93 përqind...

Zgjedhjet në Korenë e Veriut, Kim Jong Un fiton me 99.93 përqind të votave

Partia e Punëtorëve e Koresë së Veriut, e udhëhequr nga Kim Jong-un, ka fituar të gjitha vendet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2026, duke siguruar 99.93% të votave.

Sipas raportimeve të cituara nga Agjencia e Lajmeve Yonhap, Partia në pushtet e Punëtorëve e Koresë dhe aleatët e saj siguruan 99.93% të votave, duke fituar të gjitha 687 vendet në Asamblenë Supreme Popullore.

Autoritetet raportuan një pjesëmarrje në votim prej 99.99%, duke nënvizuar natyrën e rreptë të kontrolluar.

