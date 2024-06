Zgjedhjet presidenciale në Iran drejt balotazhit

Zgjedhjet e parakohshme presidenciale të Iranit do të shkojnë në balotazh pasi asnjë kandidat nuk arriti të sigurojë 50 për qind të votave, sipas rezultateve fillestare të publikuara sot, transmeton Anadolu.

Sipas numërimit përfundimtar të shpallur nga selia zgjedhore, kandidati reformist dhe ish-ministri i Shëndetësisë Masoud Pezeshkian mori numrin më të madh të votave, ose 10,4 milionë.

Konkurrenti i tij më i afërt, kandidati konservator Saeed Jalili, i cili ka shërbyer si negociator kryesor bërthamor dhe kreu i një organi të lartë të sigurisë, doli i dyti me 9,4 milionë vota.

Kryetari i parlamentit, Mohammad Baqer Qalibaf, mbeti pas me 3,3 milionë vota, ndërsa ish-ministri i Brendshëm Mostafa Pourmohammadi mori pak më shumë se 206.000 vota.

Rreth 40 për qind e votuesve me të drejtë vote hodhën votat në raundin e parë, duke mos përmbushur pritjet për pjesëmarrje më të madhe në zgjedhjet e këtij viti.

Zgjedhjet e vitit 2021, në të cilat presidenti i ndjerë Ebrahim Raisi fitoi me shumicë, kishte dëshmuar një pjesëmarrje rekord të ulët të votuesve me 49 për qind. Raisi vdiq në një aksident me helikopter në maj.

Balotazhi do të mbahet më 5 korrik, ku dy kandidatët e mbetur kanë një javë kohë për t’u përfshirë në fushatë dhe debate televizive përpara ditës së zgjedhjeve.

Votimi në zgjedhjet e parakohshme presidenciale u mbajt të premten.

Sipas mediave shtetërore, rreth 61 milionë njerëz kishin të drejtë të votonin në këto zgjedhje, ku shumica ishin të rinj. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2021, 59,3 milionë njerëz kishin të drejtë të votonin.

Gjithsej 58.640 qendra votimi u hapën në gjithë vendin, duke përfshirë më shumë se 6.000 në kryeqytetin Teheran.