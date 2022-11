Zgjerohen protestat në kinë, manifestime në Pekin e Shangai kundër Partisë Komuniste

Në 24 orët e fundit, disa mijëra protestues mbushën rrugët në Shangai, ku shumë prej tyre u shoqëruan me forcë në makinat e policisë.

Manifestime, kryesisht nga studentët, pati edhe në universitetet e Pekinit dhe Nanjingut.

Protestat u zgjeruan pas një demonstrate në qytetin e largët veri-perëndimor Urumqi, ku rregullat anti-COVID u konsideruan përgjegjëse për vdekjen e 10 personave, të izoluar në një godinë që u përfshi nga flakët.

Në protestat e mbajtura në Shangai, qyteti më i madh i Kinës dhe qendër financiare globale në lindje të vendit, disa njerëz ndezën qirinj dhe vendosën lule në nder të viktimave.

Të tjerë u dëgjuan të brohorisnin parulla të tipit “Xi Jinping, tërhiqu” dhe “Partia Komuniste, largohu”.

Disa mbanin edhe banera thjesht me ngjyrë të bardhë. /euronews

🇨🇳 China has had enough. 💥💥💥 pic.twitter.com/jef6UPA6ZG

— AmericanPatriot 🇺🇸 (@ColdWarPatriot) November 27, 2022