Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Trupat e 13 palestinezëve dhe tetë të plagosurve janë sjellë në spitalet në Gaza në 24 orët e fundit.
Izraeli ka thënë se ka identifikuar trupin e një robi të kthyer nga Hamasi dje si Tal Haimi.
Një zëdhënës i Programit Botëror të Ushqimit thotë se furnizimet në Gaza po shtoheshin, por ishin ende shumë larg objektivit të tij të përditshëm prej 2,000 tonësh, sepse vetëm dy kalime në enklavë janë të hapura.
Një burrë palestinez është plagosur nga ushtarët izraelitë ndërsa mblidhte ullinj në qytetin Kafr Ra’i, në jug të Jeninit.
Presioni mbi Izraelin rritet që ai të rihapë pikën kufitare jetësore të Rafah për të lejuar ndihmën humanitare të nevojshme në shkallë të gjerë në Rripin e uritur, siç u ra dakord 11 ditë më parë në armëpushim.
Presidenti Trump përsërit një kërcënim kundër Hamasit dhe thotë se “aleatët” e paidentifikuar të Lindjes së Mesme kanë rënë dakord të përdorin “forcë të rëndë” në Gaza nëse grupi shkel marrëveshjen e armëpushimit.
I dërguari amerikan Steve Witkoff thotë se armëpushimi në Gaza po i “tejkalon” pritjet pavarësisht sulmeve vdekjeprurëse izraelite në të gjithë territorin palestinez, me 13 trupa të pranuar në spitale gjatë ditës së kaluar.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68,229 persona dhe ka plagosur 170,369 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.