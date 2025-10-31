Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Disa kamionë ndihmash kanë hyrë në Gaza për të shpërndarë furnizime shumë të nevojshme, raporton korrespondenti i Aljazeeras, por numri i dërgesave mbetet ende i pamjaftueshëm për të përmbushur nevojat e palestinezëve.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) dhe krahu i armatosur i Hamasit janë në Khan Younis lindor në Gazën jugore për të kërkuar mbetjet e robërve izraelitë, thanë burime në grupin e armatosur për Al Jazeera.
Ministri i jashtëm turk thotë se do të takohet me homologët e tij të hënën për të diskutuar armëpushimin në Gaza dhe hapat e mëtejshëm.
Izraeli ka kryer dy sulme ajrore në Libanin jugor pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm, duke vrarë të paktën një person.
Izraeli ka kthyer trupat e 30 të burgosurve palestinezë në Gaza, disa prej të cilëve shfaqin shenja torture, pasi Hamasi ktheu trupat e dy robërve të tjerë të vdekur izraelitë dje.
Avionët luftarakë dhe artileria izraelite vazhdojnë të godasin Khan Younis në Gazën jugore dhe lagjet e qytetit verior të Gazës, pavarësisht pretendimit të Izraelit se është rikthyer në armëpushimin dy ditë më parë.
Banorët e Gazës thonë se kanë frikë nga një rikthim në bombardimet në shkallë të plotë të Izraelit, ndërsa përpiqen të gjejnë ushqim dhe strehim mes armëpushimit të supozuar.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68,527 njerëz dhe ka plagosur 170,395 që kur filloi në tetor 2023. /mesazhi