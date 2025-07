Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Të paktën 94 palestinezë janë vrarë në të gjithë Gazën në 24 orët e fundit, thotë Ministria e Shëndetësisë e Gazës, përfshirë më shumë se dy duzina të vrarë që kërkonin ndihmë.



Patriarkana Latine e Jerusalemit thotë se numri i të vdekurve nga sulmi i Izraelit ndaj kishës së vetme katolike në Gaza është rritur në tre, me 10 të tjerë të plagosur.



Dënimi global i sulmeve të Izraelit ndaj Sirisë vazhdon, me Presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan që i quan bombardimet një kërcënim për stabilitetin rajonal.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbron sulmet, duke thënë se Izraeli do të vazhdojë të përdorë mjete ushtarake për të garantuar që qeveria siriane të respektojë dy “vija të kuqe”, të cilat ai tha se janë demilitarizimi i territorit sirian në jug të Damaskut dhe sulmet ndaj komunitetit sirian Druze.



Sllovenia thotë se po i fut në listën e zezë ministrat izraelitë të ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich si “persona non grata”, duke i akuzuar ata për nxitje të dhunës kundër palestinezëve.