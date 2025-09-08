SHBA-të kanë lëshuar një plan të ri armëpushimi që do të shihte lirimin e menjëhershëm të të gjithë robërve izraelitë që mbahen ende në Gaza në këmbim të rreth 2,000-3,000 të burgosurve palestinezë që mbahen në burgjet izraelite dhe një armëpushim në Gaza.
Hamasi e mirëpriti propozimin në një deklaratë zyrtare, ndërsa Presidenti i SHBA-së Trump pretendoi se Izraeli ishte dakord. Izraeli nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare.
Burime në spitalet e Gazës i thanë ekipit tonë në terren se të paktën 65 persona janë vrarë që nga agimi i së dielës, përfshirë 49 në Qytetin e Gazës dhe në veri të Rripit, ku Izraeli po përqendron sulmin e tij.
Kryeministri i Izraelit pretendoi se rreth 100,000 palestinezë deri më tani janë larguar nga Qyteti i Gazës, sipas raporteve të medias izraelite, ndërsa ushtria vazhdon me planet për të pushtuar qytetin.
Izraeli rrafshoi një tjetër ndërtesë të lartë banimi në Qytetin e Gazës, duke zhvendosur dhjetëra njerëz të tjerë dhe duke vazhduar fushatën e saj të shkatërrimit të infrastrukturës atje. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
SHBA-të kanë lëshuar një plan të ri armëpushimi që do të shihte lirimin e menjëhershëm të të gjithë robërve izraelitë që mbahen ende në Gaza në këmbim të rreth 2,000-3,000 të burgosurve palestinezë që mbahen në burgjet izraelite dhe një armëpushim në Gaza.