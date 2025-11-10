Një sulm me dron izraelit ka goditur një makinë në al-Bisariya në Libanin jugor.
Një zyrtar i lartë i Hamasit thotë se grupi mbetet i përkushtuar për të siguruar suksesin e marrëveshjes së armëpushimit dhe është i etur të kalojë në fazën tjetër.
Këshilltari presidencial amerikan Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me udhëheqësit izraelitë për të zgjidhur çështjet që lidhen me armëpushimin pesë-javor.
Kolonët izraelitë kanë filluar të krijojnë një post të ri në tokën palestineze në qytetin Anata, në lindje të Jerusalemit Lindor të pushtuar, tha grupi i të drejtave të beduinëve Al-Baidar. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
