Zhvillimet e fundit në Palestinë

Një grua dhe tre vajzat e saj janë vrarë në një sulm ajror izraelit në veri të Gazës.



Ushtria izraelite po urdhëron civilët pranë spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës që të largohen nga zona, duke thënë se do të hidhet në ajr spitali.



ActionAid thotë se njerëzit në Gaza po përballen me një luftë ekstreme për të mbijetuar me mungesën e ushqimit që detyron furrat e bukës dhe kuzhinat e komunitetit të mbyllen.



Grupet palestineze janë takuar në Kajro për të diskutuar luftën, bisedimet e armëpushimit dhe planet për Gazën e pasluftës.



Dhjetra njerëz janë mbledhur në sheshin qendror të Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar për të protestuar kundër operacioneve ushtarake që po kryhen nga forcat e Autoritetit Palestinez (PA) atje.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës po raporton se forcat izraelite po bombardojnë Spitalin Kamal Adwan në veri të Gazës.

Fraksionet palestineze, duke përfshirë Hamasin, Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës dhe Xhihadin Islamik, kanë bërë thirrje së bashku për t’i dhënë fund përleshjeve të brendshme në Jenin, duke kërkuar unitetin midis palestinezëve dhe mbrojtjen e armëve të rezistencës kundër kërcënimeve të jashtme.

Ushtria izraelite ka detyruar dy palestinezë të shkatërrojnë shtëpitë e tyre në jug të Jeruzalemit.

Hamasi, së bashku me Xhihadin Islamik dhe Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës, pretendon përparim drejt një marrëveshjeje armëpushimi, ndërsa i kërkon Izraelit të ndalojë kushtet e reja. Përfaqësuesit nga grupet po takohen në Kajro për të diskutuar luftën e Gazës, kushtet e armëpushimit dhe planet e pasluftës, mes shenjave të gatishmërisë së mundshme të Izraelit për një marrëveshje.

Protestat antiqeveritare po zhvillohen aktualisht në qendër të Tel Avivit. Mijëra izraelitë janë mbledhur për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu, duke kërkuar fundin e luftës së vazhdueshme në Gaza dhe duke bërë thirrje për lirimin e pengjeve të mbajtur nga Hamasi.

Udhëheqësi i opozitës izraelite Yair Lapid thotë se ai nuk ka frikë të shpërndajë qeverinë gjatë protestave për një marrëveshje për lirimin e pengjeve izraelitë të mbajtur nga Hamasi në Gaza, raportoi The Times of Israel.

Të paktën 21 palestinezë janë vrarë dhe 61 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Gazën në 24 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të enklavës.

Programi Botëror i Ushqimit (WFP) thotë se që nga tetori, ka kërkuar nga Izraeli që të jetë në gjendje të dërgojë ushqim në zonat në qeverinë veriore të Gazës, që përfshin Beit Hanoon, Beit Lahiya dhe Jabalia, 101 herë, 97 për qind e këtyre kërkesave ishin refuzohet ose pengohet në terren.