Zhvillimet e fundit në Siri

Zëdhënësi i ri i qeverisë së Sirisë tha: “Do të krijohet një komitet gjyqësor dhe i të drejtave të njeriut për të shqyrtuar kushtetutën dhe më pas për të futur ndryshime”.



Administrata kurde që qeveris një enklavë gjysmë autonome në Sirinë verilindore njofton se do të përqafojë flamurin e pavarësisë të përdorur nga opozita.



Udhëheqja e re e Sirisë thotë se ka liruar një shtetas të arrestuar amerikan, Travis Timmerman, duke shtuar se është gati të bashkëpunojë me zyrtarët amerikanë për të kërkuar të tjerët që u zhdukën nën al-Asad.



Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan thotë se Izraeli po përpiqet të identifikojë “kërcënimet e mundshme” dhe t’i “neutralizojë” ato gjatë sulmeve të tij në Siri.



I dërguari i OKB-së për Sirinë thotë se imazhet që dalin nga Sednaya dhe objektet e tjera të paraburgimit sirian tregojnë qartë “barbarinë e paimagjinueshme” të vuajtur nga sirianët për vite me radhë.

