Zhvillimet e fundit në Sudan këtë mbrëmje

Lufta në Sudan ka hyrë në vitin e tretë me përshkallëzim të dhunës dhe krime të rënda kundër civilëve, veçanërisht në rajonin e Darfurit. Forcat e Shpejta të Mbështetjes (RSF) morën nën kontroll qytetin strategjik El-Fasher, duke konsoliduar pushtetin e tyre në perëndim të vendit. Gjatë pushtimit, janë raportuar masakra ndaj civilëve, me mbi 1,500 persona të vrarë brenda 48 orëve.
RSF gjithashtu pushtoi qytetin Baraa në shtetin Kordofan i Veriut, ku të paktën 47 njerëz humbën jetën dhe mijëra u detyruan të largohen. Mijëra civilë në El-Fasher mbeten të bllokuar, pa ushqim dhe ujë, duke u detyruar të hanë ushqim për kafshë për të mbijetuar.
Situata humanitare është përkeqësuar ndjeshëm: më shumë se 24 milionë sudanezë po përballen me mungesë të rëndë ushqimi. Ndërkohë, ushtria sudaneze (SAF) shpalli dy zyrtarë të Programit Botëror të Ushqimit persona “non grata”, duke e vështirësuar edhe më shumë ndihmën ndërkombëtare.
Në planin diplomatik, vendet e ashtuquajtura “Grupi i Katërshes” – SHBA, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe Arabia Saudite – u takuan në Uashington më 25 tetor për të gjetur rrugëdalje nga kriza, por pa rezultate konkrete.
Analistët paralajmërojnë se luftimet e reja dhe kontrolli i RSF mbi Darfurin mund ta zgjatin konfliktin dhe ta thellojnë krizën humanitare në të gjithë Sudanin. /mesazhi