Zhvillimet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Izraeli ka shtuar sulmet e tij ndaj Qytetit të Gazës, ndërsa planifikon të pushtojë zonën dhe të dëbojë një milion njerëz. Siç raporton korrespondenti i Aljazeeras, shumë banorë nuk janë në gjendje të ikin, edhe pse forcat izraelite po i kthejnë lagjet në “fusha rrënojash”.
Forcat izraelite kanë vrarë të paktën 78 palestinezë në të gjithë Gazën që nga agimi, përfshirë 32 kërkues ndihmash.
Një flotë anijesh është nisur nga Barcelona për në Rripin e Gazës me ndihma humanitare dhe aktivistë në bord, përfshirë Greta Thunberg, në përpjekjen më të madhe deri më tani për të thyer bllokadën izraelite të territorit palestinez nga deti.
Houthit e Jemenit kanë bastisur zyrat e agjencive të OKB-së për ushqim dhe fëmijë në kryeqytet, duke ndaluar të paktën një punonjës të OKB-së, thonë zyrtarët, ndërsa grupi shtrëngon sigurinë në të gjithë Sanaa pasi Izraeli vrau kryeministrin e saj dhe disa anëtarë të kabinetit.
Izraeli ka vrarë të paktën 63,459 njerëz dhe ka plagosur 160,256 në luftën e tij në Gaza.
Ushtria izraelite vazhdon të bombardojë zonat në të gjithë Gazën, me disa nga sulmet e fundit që vranë të paktën katër persona në Deir el-Balah dhe të tjerë që goditën Sabra në Qytetin e Gazës.
Të paktën shtatë palestinezë janë plagosur dhe një numër i tjerë janë arrestuar gjatë sulmeve të shumta në zonat në Hebronin e pushtuar të Bregut Perëndimor nga ushtarët dhe kolonët izraelitë.
Guvernatori i Jerusalemit tha se Izraeli po kryen gërmime dhe operacione shkatërrimi të paautorizuara nën kompleksin e Xhamisë Al-Aksa për të shkatërruar antikitetet islamike. /mesazhi