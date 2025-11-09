Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet ndaj palestinezëve në Gaza pavarësisht armëpushimit, duke vrarë një burrë në kampin e refugjatëve Bureij në Gazën qendrore, ndërsa ka shkatërruar shtëpi dhe struktura në jug.
Hamasi thotë se ka nxjerrë eshtrat e ushtarit të ndjerë izraelit Hadar Goldin në Rafah.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka konfirmuar marrjen e trupave të 15 palestinezëve nga Izraeli nëpërmjet Kryqit të Kuq, duke e çuar numrin total të të vdekurve të pranuar gjatë armëpushimit në 300.
Munir al-Bursh, drejtor i Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, ka paralajmëruar për një mungesë të madhe ilaçesh, duke e përshkruar atë si “manifestimin më të rrezikshëm të rënies së sistemit shëndetësor” në enklavë.
Një rritje e dhunës së kolonëve izraelitë ka përfshirë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke plagosur disa fermerë dhe gazetarë palestinezë pranë Nablusit.
Forcat izraelite gjithashtu kryen bastisje të reja në zona të shumta të Bregut Perëndimor, duke arrestuar disa persona dhe duke qëlluar për vdekje një burrë palestinez në kampin e refugjatëve Far’a, në jug të Tubasit.
Izraeli ka nisur tre sulme ajrore në Libanin jugor, duke vrarë të paktën tre persona dhe duke plagosur shtatë të tjerë, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të vendit. /mesazhi
Zhvillimet kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme
