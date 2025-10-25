Të paktën gjashtë palestinezë janë qëlluar dhe plagosur nga forcat izraelite në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës që nga agimi, sipas burimeve mjekësore që folën për Al Jazeera nga terreni.
Të paktën 93 persona në Gaza janë vrarë nga sulmet izraelite që nga fillimi i armëpushimit të 10 tetorit, thotë Ministria e Shëndetësisë e Gazës.
Kombet e Bashkuara thonë se të paktën 1.5 milion në Rripin e Gazës kanë nevojë për “ndihmë emergjente”, pasi palestinezët që kthehen në shtëpitë e tyre thonë se po gjejnë vetëm rrënoja mes një lufte të vazhdueshme për nevojat, përfshirë ushqimin dhe ujin.
Ndërkohë, izraelitët nga vendbanimet e paligjshme kanë sulmuar një numër shtëpish, komunitetesh dhe tokash bujqësore palestineze në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë komunitetin arab al-Ara’ara beduin në guvernatoratin e Jenin dhe në zonën al-Quraynat të qytetit Surif, në veri të Hebronit, mes intensifikimit të dhunës së kolonëve.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68,519 persona dhe ka plagosur 170,382 që nga tetori 2023.
Zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
Të paktën gjashtë palestinezë janë qëlluar dhe plagosur nga forcat izraelite në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës që nga agimi, sipas burimeve mjekësore që folën për Al Jazeera nga terreni.