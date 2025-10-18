Brigadat Qassam, krahu i armatosur i Hamasit, gjetën mbetjet e trupit të një të burgosuri në Gaza dhe ia dorëzuan Izraelit nëpërmjet Kryqit të Kuq.
Zëdhënësi i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmoud Basal, tha se rreth 10,000 palestinezë besohet se janë varrosur nën rrënoja pas luftës intensive të Izraelit në enklavë.
Basal njoftoi se Izraeli shënjestroi një makinë që kishte 11 persona nga e njëjta familje brenda në lagjen Zeitoun, në lindje të qytetit të Gazës.
Ushtria izraelite tha se identifikoi “disa terroristë” që dilnin nga një bosht tuneli në zonën Khan Younis të Gazës jugore, të cilët po i afroheshin ushtarëve.
Ushtria tha gjithashtu se forcat e saj shënjestruan zonën Kherbet Selem të Libanit jugor dhe vranë “një terrorist që mori pjesë në përpjekjet e Hezbollahut për të rivendosur aftësitë e tij ushtarake”.
Zyra e të drejtave të njeriut e OKB-së raportoi se trupat dhe kolonët izraelitë kanë vrarë të paktën 1,001 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga 7 tetori 2023.
Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tha se qeveria e tij po “punonte me zell për të siguruar që marrëveshja e arritur midis Hamasit dhe Izraelit të jetë e përhershme dhe të hapë rrugën për paqe të qëndrueshme”.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se pret një zgjerim të Marrëveshjeve të Abrahamit së shpejti dhe shpreson që Arabia Saudite do t’i bashkohet paktit që normalizon marrëdhëniet me Izraelin.
Zhvillimet më të rëndësishme të së premtes: në Lindjen e Mesme
