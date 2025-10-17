Zhytësja turke Şahika Ercümen thyen rekordin botëror në zhytjen kushtuar Gazës

Sportistja kombëtare turke Şahika Ercümen theu rekordin e saj botëror të premten gjatë një zhytjeje të veçantë në Mesdhe për të treguar solidaritetin e saj me popullin e përvuajtur të Gazës, raporton Anadolu.
Ercümen, mbajtëse e shumë rekordeve botërore, arriti në një thellësi prej 107 metrash me një frymëmarrje të vetme, duke tejkaluar rekordin e saj të mëparshëm mbresëlënës prej 106 metrash në kategorinë e peshës së ndryshueshme pa pendë.
Zhytja në Antalya, një nga perlat e rivierës turke, u përfundua në 3 minuta e 21 sekonda dhe iu kushtua rritjes së ndërgjegjësimit dhe dhembshurisë nën sloganin “Lëreni Gazën të marrë frymë, le të kthehet errësira në dritë”.
Pasi doli në sipërfaqe, Ercümen dhe ekipi i saj shfaqën flamurin turk dhe atë palestinez, së bashku me një tabelë që shkruante “Lëreni Gazën të marrë frymë” dhe gjithashtu një që shënonte 102-vjetorin e Republikës së Turqisë.
Ercümen, e cila më parë i kushtoi disa përpjekje për të thyer rekorde kauzave të tjera të denja humanitare, tha se donte ta përdorte këtë arritje për të tërhequr vëmendjen ndaj vuajtjeve të vazhdueshme në Gaza, e cila është përballur me vite lufte dhe një bllokadë shtypëse, dhe për të përcjellë një mesazh shprese dhe solidariteti.
– “Këtë herë ndjeva një lloj tjetër emocioni”
Pas zhytjes, Ercümen tha për Anadolu se megjithëse ka qenë sportiste kombëtare për vite me radhë dhe ka garuar në shumë kampionate botërore, duke thyer rekorde të shumta, kjo përpjekje e përjetoi në mënyrë unike emocionale.
“Gjithçka ishte deri në sekondat e fundit”, tha ajo, duke shtuar se ekipi i saj e mbështeti jashtëzakonisht.
“Nuk doja t’i zhgënjeja. Mendoj se rrahjet e zemrës sime ishin rreth 120 kur hyra. Por, tani ndiej sikur është hequr një peshë e madhe”, tha ajo.
“Përfaqësimi i vendit tim si sportiste kombëtare është thellësisht domethënës për mua”, tha ajo. “Jam e mbingarkuar me emocione sepse jo vetëm që sollëm një rekord botëror në Turqi, por gjithashtu arritëm të përcjellim një mesazh nga vendi ynë në gjithë botën”, shtoi Ercümen.
Zhytësja kampione tha gjithashtu se ia kushtoi rekordin botëror 102-vjetorit të Republikës së Turqisë, e cila u themelua në vitin 1923.
“Pikërisht dhjetë vjet më parë, gjatë një përpjekjeje tjetër për rekord, koha përkoi me një periudhë konflikti (tjetër) në Gaza”, tha ajo. “Edhe atëherë, ne thamë: ‘Lëreni Gazën të marrë frymë’”.
– “E di si është të mos marrësh frymë”
“Kanë kaluar shumë vite që atëherë. Tani shpresoj që ky proces paqeje të bëhet i përhershëm”, tha ajo duke iu referuar marrëveshjes së fundit të armëpushimit.
“Doja të mbaja frymën në ujë për Gazën, në mënyrë që ata të mund të merrnin frymë”, tha ajo. “Sepse e di shumë mirë si ndihet të mos marrësh frymë për minuta të tëra, dhe ata i janë nënshtruar kësaj shtypjeje për shumë kohë”, shprehet sportistja turke.
“Pra, ne donim t’i dërgonim një mesazh botës: Lëreni Gazën të marrë frymë”, nënvizoi ajo.
Duke e quajtur procesin e përgatitjes për zhytje “të vështirë për t’u përshkruar”, Ercümen tha: “Ky vit ishte shumë i vështirë për mua”.
“Kam garuar në kampionatin botëror, ishte një turne i vështirë”, shpjegoi ajo, duke iu referuar Kampionatit Botëror CMAS të muajit të kaluar në Greqi.
“Kur erdhëm këtu, u përballëm me një stuhi. Disa nga seancat tona stërvitore u anuluan. Edhe pse nuk isha në gjendje të përgatitesha aq mirë sa doja, ne përsëri bëmë më të mirën tonë”, shtoi ajo.
Ajo tha gjithashtu: “Kisha një ekip të mrekullueshëm dhe mbështetësit e mi më motivuan vërtet. Pavarësisht kushteve të vështira, ne e thyem rekordin”.