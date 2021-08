Zjarret shkatërrimtare në Turqi, shkon në 6 numri i viktimave

Autoritetet turke kanë gjetur trupat e dy personave të tjerë gjatë operacioneve të shuarjes së zjarreve në provincën jugore Antalya, duke e cuar numrin e të vdekurve në 6.

Burimet lokale po ashtu njoftuan se dy persona të tjerë të plagosur nga flakët e furishme në rrethin Manavgat të Antyalya-s u evakuuan dhe u dërguan në një spital lokal.

Nga zjarret në Manavgat që nga pasditja e djeshme janë prekur të paktën 275 persona.

Mes viktimave është një djalë 25-vjeçar, Şahin Akdemir nga Marmaris, i cili ndihmoi zjarrfikësit me ujë të pijshëm.

Zjarret fillimisht u shfaqën në një rajon me popullsi të rrallë rreth 75 kilometra, në lindje të Antalias, një vend turistik, veçanërisht i popullarizuar me turistët rusë dhe evropianë lindorë.

Një ditë ma parë, kryebashkiaku i Marmaris, Mehmet Oktay tha se do të ketë hetim të plotë për zjarrin shkatërrues dhe nëse se ka persona përgjegjës, ata do të përballen me drejtësinë.

Gjithashtu ndërruan jetë edhe dy persona, Osman dhe Şehri Kardaş, të cilët u gjetën të shkrumbuar në kuzhinë dhe tualet dhe dyert ishin të kyçura në momentin e zjarrit. /tch