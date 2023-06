Zjarrfikësit e Katalonjës përgatiten për zjarret në Spanjë

Në mesin e temperaturave të larta rekord për Spanjën dhe pyjet gjithnjë e më të dendura, në pamundësi për t’u përshtatur me klimën që po ndryshon në shpejtësi, po i bën zjarrfikësit të shqetësohen për zjarret e mundshme këtë verë.

Spanja ka pësuar humbjet më të mëdha nga zjarret e çdo vendi të Bashkimit Evropian vitin e kaluar. Katër persona, duke përfshirë një zjarrfikës, vdiqën nga flakët që shkatërruan 306 mijë hektarë.

Vendi përsëri po prin në listën e vendeve që pritet të kenë temperaturat më të larta në vitin 2023 me 66 mijë hektarë që pritet të shndërrohen në hi. Zjarret përkojnë me Katalonjën dhe një pjesë të madhe të jugut të Spanjës që po përballet me barrën e thatësirës që filloi vitin e kaluar dhe vetëm kohët e fundit është zbutur disi nga reshjet. Rezervuarët qendrorë për Katalonjën, të cilët ofrojnë ujë për rreth gjashtë milionë njerëz, përfshirë Barcelonën, janë ende vetëm në 29% të kapacitetit dhe kufizimet e ujit mbeten në fuqi.

Temperaturat në rritje i kanë bërë bimët që janë mësuar me motin më të butë të brishta si nga murtaja ashtu edhe nga zjarri. Spanja, si pjesa tjetër e Mesdheut, parashikohet të nxehet më shpejt se mesatarja globale. /koha