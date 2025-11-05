Zohran Mamdani bëhet kryetari i parë musliman i Nju Jorkut

Kandidati demokrat Mamdani ka shpallur fitoren dhe ka mbajtur fjalimin e tij të parë pas zgjedhjeve, duke falënderuar mbështetësit për besimin e dhënë.
“E ardhmja është në duart tona. Miqtë e mi, kemi rrëzuar një dinasti politike,” deklaroi ai, duke uruar rivalin e tij kryesor, Andrew Cuomo, “gjithë të mirat në jetën private.”
Mamdani theksoi se fitorja e tij përfaqëson “një mandat për ndryshim” dhe “një politikë të re që u shërben të gjithëve, jo vetëm të paktëve.”
Ai konfirmoi se më 1 janar do të betohet si kryetar i Bashkisë së Nju Jorkut.
Ajo që e bën fitoren të veçantë
Mamdani është kryetari i parë musliman i qytetit të Nju Jorkut.
Ai është gjithashtu njeriu i parë i prejardhje jug–aziatike që arrin këtë pozitë në qytet.
Me moshën rreth 34 vjeç, ai do të bëhet një nga kryetarët më të rinj në historinë e qytetit. /mesazhi