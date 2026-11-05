Zonja e parë e Turqisë thekson miqësinë e rrënjosur thellë me Korenë e Jugut pas vizitës

Zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, ka theksuar miqësinë e kahershme mes Turqisë dhe Koresë së Jugut në një postim në rrjetet sociale, ku foli për vizitën e saj në këtë vend së bashku me presidentin Recep Tayyip Erdogan, transmeton Anadolu.
“Vizita jonë në Korenë e Jugut dëshmoi edhe një herë se sa thellë është e rrënjosur miqësia mes dy vendeve, jo vetëm në histori, por edhe në zemrat e njerëzve”, tha ajo.
Erdogan shprehu gjithashtu mirënjohjen e saj të sinqertë ndaj presidentit të Koresë së Jugut, Lee Jae Myung dhe bashkëshortes së tij, zonjës së parë Kim Hea Kyung, për mikpritjen e treguar.
Postimi i saj përfshinte një video me momentet kryesore të aktiviteteve dhe ngjarjeve të zhvilluara gjatë vizitës.