Zv.presidenti JD Vance: Izraeli nuk e kontrollon këtë president të SHBA-së

Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, ka hedhur poshtë pretendimet se Izraeli ka ndikim mbi politikën e SHBA-së, duke theksuar se administrata e presidentit Donald Trump vepron vetëm në interes të Amerikës, transmeton Anadolu.
“Ata nuk po e kontrollojnë këtë president të SHBA-së. Kur presidenti i SHBA-së thotë ‘Amerika e para’, kjo do të thotë se ai ndjek interesat e amerikanëve së pari. Kjo është e gjithë politika jonë e jashtme”, tha Vance gjatë një ngjarje në Universitetin e Misisipit.
Ai tha se Washingtoni do të vazhdojë të punojë me aleatët kur interesat përputhen, por theksoi se administrata e presidentit Trump është e gatshme të ndryshojë kur interesat nuk përputhen.
“Në këtë rast, plani më i fundit i paqes në Gaza për të cilin të gjithë ne kemi punuar shumë gjatë javëve të fundit, presidenti mund ta arrinte atë marrëveshje të paqes vetëm duke qenë i gatshëm të aplikojë ndikim mbi shtetin e Izraelit”, tha Vance.
Një armëpushim në Gaza u arrit në fillim të këtij muaji pasi Trump zbuloi planin e tij 20-pikësh, i cili gjithashtu përfshin rindërtimin e enklavës palestineze që Tel Avivi e shkatërroi në sulmet 2-vjeçare.
Vance iu përgjigj pyetjeve të studentëve në aktivitetin e ‘Turning Point USA’ në Universitetin Misisipi, të organizuar nga grupi rinor konservator. Ai u shfaq së bashku me Erika Kirk, drejtoreshën ekzekutive të grupit dhe vejushën e themeluesit të ndjerë të grupit, Charlie Kirk.
31-vjeçari Charlie Kirk, themelues i ‘Turning Point USA’, u qëllua dhe u vra më 10 shtator nga një snajper teksa fliste para studentëve në Universitetin Utah Valley. Autoritetet e identifikuan të dyshuarin si 22-vjeçarin Tyler Robinson, i cili mbetet në paraburgim në pritje të gjykimit.
Vrasja shkaktoi pikëllim mbarëkombëtar, përfshirë një Ditë Përkujtimore të shpallur nga Shtëpia e Bardhë.