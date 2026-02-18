Zvicra do të rrisë kontributin e trupave në misionin paqësor të BE-së në Bosnjë në vitin 2027

Zvicra do të rrisë përkohësisht kontributin e saj në misionin e mbështetjes së paqes të BE-së në Bosnjë e Hercegovinë në vitin 2027, njoftoi sot Këshilli Federal, transmeton Anadolu.
Gjatë një takimi, qeveria miratoi një njoftim drejtuar Parlamentit që parashikon vendosjen e personelit shtesë ushtarak të armatosur prej 12 personash në forcën shumëkombëshe, tha këshilli në një deklaratë.
Përforcimet, një grup transporti prej 10 personash dhe dy oficerësh shtabi, do të mbështesin detyrat e transportit dhe të stafit gjatë komandës së pritur të misionit nga Austria në vitin 2027.
Vendosja, e kufizuar në një vit, kërkon miratimin parlamentar sipas Aktit të Forcave të Armatosura dhe do të kushtojë 2.31 milionë CHF (gati 3 milionë dollarë), të mbuluara nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, sipas deklaratës.
Zvicra ka kontribuar me një personel të armatosur prej 20 personash në misionin e udhëhequr nga BE-ja që nga nëntori i vitit 2004.
Këshilli Federal tha se megjithëse situata e sigurisë në Bosnjë e Hercegovinë është përgjithësisht e qëndrueshme, ajo mbetet “e brishtë” mes krizave politike dhe tensioneve etnike të përsëritura.
Ai theksoi se kontributi mbështet përpjekjet e BE-së për stabilizim dhe përputhet me interesat e sigurisë dhe të politikës së jashtme të Zvicrës në rajonin e Ballkanit Perëndimor.